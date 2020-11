Cagliari, Di Francesco: “Europa League? C’è chi è più attrezzato. Contento della crescita”

Il Cagliari si impone sulla Sampdoria e torna a vedere da vicino la zona Europa League. I sardi si rifanno dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna.

LE PAROLE DI DI FRANCESCO

Il tecnico Eusebio Di Francesco analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Innanzitutto faccio gli auguri a Gigi Riva. Per quanto riguarda l’aspetto tattico, ho inserito un attaccante in più nel proprio ruolo nella ripresa. Oggi, al di là del vantaggio derivante dalla superiorità numerica, abbiamo difeso meglio rispetto ad altre partite in cui eravamo stati troppo leggeri. Nandez? Dove lo metti lui sta. E’ disponibile, questo fa la differenza. Non è il suo ruolo l’esterno alto. E’ bravo quando guarda avanti e attacca gli spazi. In un 4-3-3 il suo ruolo è la mezzala. Amo vedere gli esterni capaci di creare superiorità numerica. Joao Pedro è un attaccante che gioca da trequartista. La cosa più importante è che gli esterni corrano molto, se vogliono giocare insieme. Europa League? Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma sono contento della nostra crescita. Mi piacerebbe stare nella zona sinistra della classifica, ma bisogna lavorare molto”.