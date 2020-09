Cagliari, Di Francesco: “Felice di sfidare il Sassuolo ma in campo saremo rivali. Ho qualche dubbio di formazione…”

Vigilia di campionato per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che domenica alle 18.00 affronterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi per la prima giornata di Serie A. Primo match ufficiale per il neo tecnico rossoblù che sfiderà la sua ex squadra neroverde al Mapei Stadium. L’allenatore ha presentato la gara in conferenza stampa ai media presenti.

Sassuolo-Cagliari: parla Di Francesco

“Non posso che essere felice di sfidare il Sassuolo, perché lì ci ho lasciato il cuore”, ha esordito Di Francesco che torna da avversario a Reggio Emilia. “Adesso siamo rivali e dunque per quei 90 minuti sarò loro nemico. Noi vogliamo fare molto bene. 1000 spettatori? Sono sì pochi, però rendono migliore lo spettacolo dello stadio: spero di poterli vedere anche alla Sardegna Arena”.

E sulla gara: “Per quanto riguarda il 4-3-3 è vero che abbiamo visto giocatori adattati, ma è altrettanto vero che stiamo cercando di sistemare il tutto. Sottil è recuperato, ho qualche dubbio di formazione, ma la notte porterà consiglio”. “Chi tra Simeone e Pavoletti? Al momento o gioca uno o gioca l’altro. Ma a gara in corso chissà… Ricordiamoci anche dei cinque cambi”. E sul Sassuolo: “Le differenze tra noi e loro? Sicuramente loro hanno una rosa completa, noi dovremo metterla tanto sull’organizzazione e sulla motivazione, anche se sono caratteristiche che anche loro hanno: dovremo limitare il loro palleggio, certamente. Per il resto vedo grande voglia e volontà, sarà un bel test”.

Infine sul mercato: “Godin? Lo conosciamo: lui è un leader, è un difensore dentro: è cattivo, ha caratteristiche positive che possono far crescere i suoi compagni. Noi cerchiamo un giocatore con queste caratteristiche, abbiamo anche Klavan che ha esperienza internazionale”.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI UN CALCIATORE