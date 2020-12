Cagliari, Di Francesco: “Inter? Forse loro arrabbiati ma noi pensiamo alla nostra forza”

Vigilia di campionato per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che ha parlato alla stampa in vista della gara contro l’Inter valida per l’11^ giornata di Serie A. Il mister dei sardi ha presentato il lunch match delle 12.30.

Cagliari-Inter, parla Di Francesco

Su chi giocherà, Di Francesco ha spiegato: “In difesa ho recuperato anche Klavan e Ceppitelli, che ha solo 5 o 6 allenamenti con la squadra: potrebbe essere inserito a gara in corso, come Pisacane, ma tra i centrali manca Godin. Simeone sta meglio, non è stato con la squadra per diversi giorni ma mi ha fatto una buona impressione a livello di condizione, è il migliore tra chi ha avuto il Covid. Oggi si è allenato anche Nandez che verrà convocato. Out invece Gaston Pereiro”.

Sull’Inter: “Quanto influisce la loro eliminazione dalla Champions? Il calcio e la vita ci portano sempre a dover continuamente dimostrare: l’aspetto mentale dell’Inter mi interessa relativamente, pensando che dobbiamo pensare alla nostra forza. Non han passato il turno, magari sono arrabbiati: cosa ci darà maggior vantaggio? Non lo so, ma so che dobbiamo ribadire la nostra forza e pensare a noi”. “Il Cagliari visto contro il Verona il più equilibrato della stagione= La squadra ha difeso bene e mantenuto l’equilibrio in tutta la gara, non soltanto nel secondo tempo: credo sia stata la partita dove abbiamo avuto maggiore continuità, nonostante le assenze e la bassa età media”.

E ancora sulla gara: “Se proveremo a imporre il nostro gioco? Vorrei sempre fosse così, ma poi ci sono anche gli avversari. Noi ci proveremo. Abbiamo lavorato tanto sull’interpretazione della gara, anche in questa settimana: cercheranno probabilmente di usare soprattutto la loro forza fisica, dovremo essere bravi in questo”.