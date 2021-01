Cagliari, Di Francesco: “La nostra classifica è bugiarda. I ragazzi danno tutto ma raccolgono poco”

L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco analizza ai microfoni di Sky il ko contro la Fiorentina: “Questa squadra spende tanto – dichiara l’allenatore dei sardi nel post partita – , dispiace impegnarsi così e vedere che i ragazzi non raccolgono niente. Sono preoccupato quando guardo la classifica, penso sia normale e dobbiamo esserlo tutti. Per quello che mettiamo in campo i punti che abbiamo raccolto sono troppo pochi, meriteremmo sicuramente di averne di più” – conclude il tecnico del Cagliari – .