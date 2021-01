Cagliari, Di Francesco: “Mancata malizia, certe partite vanno vinte anche 1-0”

Il Cagliari assapora a lungo la vittoria, ma il Sassuolo strappa il pari proprio all’ultimo respiro. Il tecnico Eusebio Di Francesco commenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Non è facile analizzare questa partita. Siamo stati compatti, creando occasioni. E’ un vero peccato. Si parla di malizia e furbizia ed è quello che ci è mancato. Stavamo pregustando punti che ci avrebbero dato morale e sarebbero stati meritati per com’era andata la gara. Quando si viene da un momento difficile, l’aspetto mentale fa la differenza. La facilità nell’interpretare certi aspetti del Sassuolo è diverso dalla nostra condizione. Oggi comunque ho visto molti aspetti importanti. Anche la capacità di saper soffrire è importante per noi. La costruzione del gol è figlia di quello che proviamo in allenamento. La forza dei risultati deve dare tranquillità. Subiamo meno tiri rispetto al passato, calciamo maggiormente in porta, ma non segniamo. Certe partite si devono vincere anche 1-0 e questa era una di quelle…”.