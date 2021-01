Cagliari, Di Francesco: “Nainggolan ci può dare tanto. Molte assenze col Napoli ma conta l’atteggiamento”

Eusebio Di Francesco si prepara alla prima sfida del suo Cagliari nel 2021. Impegno non facile per i rossoblù chiamati alla gara di domani contro il Napoli alla Sardegna Arena. Il mister ha presentato la sfida alla stampa.

Cagliari-Napoli, parla Di Francesco

Di Francesco parte subito dal botto di mercato tanto desiderato: Radja Nainggolan. “Il suo arrivo ci dà tanto. Forse è arrivato forse in ritardo ma ora conta soltanto averlo finalmente con noi a disposizione. Ovviamente dipenderà dalla sua condizione che ora non è ottimale ma andrà ovviamente a crescere col tempo”.

Sul resto della squadra: “La condizione è ottimale, al di là degli infortuni. Purtroppo contro il Napoli non ci saranno Ounas e Godin, oltre a Klavan per il discorso del Covid. La squadra ha grande voglia di far bene, sono contento di come si sono allenati i ragazzi durante la settimana. L’assenza di Rog mi dispiace intanto per lui, anche perché aveva fatto grandi miglioramenti in un ruolo non suo”.

E sul Napoli: “Come la affronteremo? Conta l’atteggiamento: è questo che fa la differenza. Penso che torneremo a 4, ma deciderò stanotte. Abbiamo preparato la partita allo stesso modo, come sempre. Ma sappiamo quanto possano essere pericolosi davanti. È una squadra forte che ambisce ad arrivare tra le prime. Sono molto aggressivi e quindi noi dovremo essere bravi a sfruttare la nostra qualità, come abbiamo saputo fare anche a Roma. Ci serve continuità all’interno della partita, dal punto di vista fisico e mentale”.

Sul mercato, tra centrocampo e attacco: “Qualcosa faremo in mezzo al campo per tenere la rosa ampia. Vogliamo alzare la qualità della squadra, come abbiamo già fatto con l’ingresso di Radja. Problema del gol in avanti? Qualcosa è mancato ma abbiamo creato tante occasioni. A me interessa relativamente chi fa gol, ora dobbiamo portare a casa punti pesanti”.