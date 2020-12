Cagliari, Di Francesco: “Pagato un calo di attenzione. Fortunati ad avere Cragno”

Non basta una buona prestazione del Cagliari per superare l‘Inter. I sardi vanno al tappeto contro i nerazzurri al termine di un match combattuto fino alla fine, anche se restano agganciati al treno di squadre in lotta per la decima posizione.

LE PAROLE DI DI FRANCESCO

Il tecnico Eusebio Di Francesco commenta il ko dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Sono straconvinto che i ragazzi abbiano dato tutto, lascio da parte i discorsi tattici. Nel momento in cui la partita sembrava indirizzata in un certo modo, abbiamo preso gol su calci d’angolo. Vuol dire che abbiamo calato troppo l’attenzione. La squadra ha fatto una gran partita, con una bella personalità. I sistemi di gioco vanno a morire quando in mezzo c’è qualità. Credo che vengano fuori le qualità individuali perché l’Inter ha fatto tre gol nell’ultimo quarto d’ora. Si passa anche attraverso le sconfitte, anche se c’erano giocatori di esperienza. Nel primo tempo siamo stati fortunati grazie al nostro portiere. Poi comunque siamo stati bravi a uscire dal loro pressing con il palleggio. Poi sono usciti fuori i campioni. A inizio partita loro davano l’impressione di essere migliori. Abbiamo perso tanti duelli. Poi siamo cresciuti, uscendo fuori con maggiore qualità. La mia squadra più resta alta e meno soffre. Abbassarsi contro giocatori qualitativi comporta certi rischi. A volte non basta a migliorare questo aspetto. Cragno? Ha scelto lui di salire alla fine. Avremmo dovuto avere un atteggiamento migliore con lui”.