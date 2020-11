Cagliari, Di Francesco: “Prestazione ottima, volevamo dedicare una vittoria alla Sardegna”

Il Cagliari si fa riprendere proprio all’ultimo respiro dallo Spezia. Una vera e propria beffa per la formazione sarda che sognava l’ingresso nella top 10.

LE PAROLE DI DI FRANCESCO

Il tecnico Eusebio Di Francesco analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Diamo merito agli avversari. Sono stati più bravi ad approcciare la gara. Nel primo tempo abbiamo avuto anche ottime occasioni, mentre abbiamo disputato una seconda parte di gara straordinaria. Va al di là del rigore la nostra prestazione che è stata davvero ottima. Sono molto contento per Pavoletti, anche per via della sua sfortuna in questi ultimi anni. Peccato per i due punti buttati via perché la squadra meritava. Volevamo dedicare una vittoria alla Sardegna in sofferenza. Ci rifaremo magari alla prossima. Ho conosciuto persone splendide qui in Sardegna e la squadra ci teneva a fare bene. Abbiamo avuto equilibrio anche con quattro attaccanti. Pesano i gol subiti. Non c’è solo la linea difensiva, ma anche il centrocampo. i difensori sono penalizzati perché sono gli ultimi a coprire, mentre dovrebbe essere l’intera squadra a lavorare meglio”.