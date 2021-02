Cagliari, Di Francesco: “Servono punti. Dobbiamo uscire da questa situazione”

Dopo il pari beffa contro il Sassuolo, il Cagliari cerca risposte nel match di campionato contro la Lazio. Trasferta difficile per la squadra di Eusebio Di Francesco che ha presentato la sfida dell’Olimpico nel consueto appuntamento con la stampa.

Lazio-Cagliari, parla Di Francesco

Parte subito dagli indisponibili Di Francesco che ormai fa la conta: “Non abbiamo recuperato né Deiola, né Duncan e nemmeno Sottil che ha provato oggi: mancheranno anche Klavan e Ceppitelli. Se penso alla difesa a 3 con Rugani? Le valutazioni su chi giocherà sono in corso anche in base alla disponibilità dei vari giocatori. Non darò altre indicazioni”.

“Chi giocherà da play tra Nainggolan e Marin? Non è detto si debba avere un play anche perché quella è una posizione delicata dove bisogna avere fisicità e corsa, intelligenza a livello tattico. Arrangiarsi sempre non va bene”.

E sugli obiettivi del Cagliari: “Io personalmente devo portare il Cagliari alla salvezza. Attraverso cosa non mi interessa, in questo momento conta solo fare punti. Snaturarsi completamente non credo sia una cosa corretta, l’autenticità alla lunga paga. In questo contesto non sono riuscito a dare un’identità alla squadra, ci sono stati tanti fattori come infortuni e covid. Ora mettiamo da parte il discorso io e pensiamo al noi. Si tratta non solo di me ma di tutti. Della squadra, dei giocatori e della società. Non abbiamo mai cercato alibi e ognuno ha le sue responsabilità”.