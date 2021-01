Cagliari, Di Francesco: “Siamo in difficoltà ma col Genoa alla pari. Ritiro per unirci e confrontarci”

Momento delicato in casa Cagliari. La classifica non è certamente bella ed Eusebio Di Francesco, tecnico rossoblù, lo sa bene. In vista dell’impegno di campionato contro il Genoa, il mister ha parlato alla stampa soffermandosi proprio sul momento della squadra e la voglia di ritrovare il successo che manca ormai da troppo tempo.

Genoa-Cagliari, parla Di Francesco

“In questo momento siamo in difficoltà, il Genoa sta facendo bene ma ha solo un punto in più di noi. Giocheremo una partita più alla pari rispetto a quella del Milan dove sicuramente gli episodi hanno portato sin da subito la partita in una direzione”, ha spiegato Di Francesco sulla sfida col Grifone. “Sappiamo che durante la partita ci saranno momenti in cui potremo soffrire e momenti in cui proveremo a fare male all’avversario”.

Sul ritiro e sul momento dei calciatori: “Questa settimana è stata utile per lavorare sul sistema di gioco che stiamo usando ultimamente e aver dato continuità a quei giocatori come Duncan e Nainggolan che hanno giocato poco in passato, avranno nelle gambe maggiore certezza e sicurezza. L’aspetto psicologico si ripercuote anche su questo lavoro, il ritiro non era punitivo ma la possibilità di creare dei momenti di convivenza e di confronto sul momento e sulle difficoltà”.

Nonostante il momento complicato, il Cagliari vuole rispondere con i risultati: “Nei momenti di difficoltà si tende a perdere delle certezze, noi abbiamo lavorato su questo. Dobbiamo avere la capacità e la resilienza per uscire dal momento. Vogliamo risposte sul campo”.