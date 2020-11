Cagliari, Di Francesco: “Situazione anomala. Una nuova positività al Covid può arrivare in ogni momento”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato a margine dell’impegno di campionato contro lo Spezia di domani valido per la 9^ giornata di Serie A. Privi di Godin, Nandez e Simeone, positivi al Covid, i sardi proveranno comunque a trovare una buona prestazione tra le mura amiche.

Cagliari-Spezia, parla Di Francesco

“Come viviamo il momento legato al coronavirus dopo l’assenza di Godin, Simeone e la recente di Nandez? Lo viviamo un po’ come tutti, questo virus subdolo arriva da un momento all’altro: è un peccato, ma dobbiamo guardare avanti, rinforzando i ragazzi che sono a disposizione dando qualcosina in più. Servirà il giusto approccio e la giusta determinazione per superare questo momento”.

E ancora: “Diciamo che il momento degli esiti dei tamponi si vive con grande apprensione, perché modifica il modo di pensare e a volte anche l’atteggiamento tattico. Vorrei dare continuità, io sto cercando di alzare la tensione, spero con gli esiti negativi”. E sulla squadra: “Sicuramente le assenze di Nandez e Simeone sono pesanti. Esperimenti? Penso di averne fatto già tanti finora per mettere i calciatori a proprio agio. Sappiamo quanto abbiano lavorato Pavoletti e Cerri, sappiamo che avendo loro a disposizione avremo un’arma in più dal fondo”.

Sullo Spezia: “Ho seguito con grande attenzione il percorso di Vincenzo Italiano, lo ritengo tra i migliori allenatori emergenti”, ha detto Di Francesco complimentandosi con i prossimi rivali. “Mi aspetto uno Spezia sicuramente spigliato che proverà a venire a fare la ga gara. Ma non sarà una partita facile e noi lo sappiamo. Sarà una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre”.