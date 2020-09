Cagliari, Di Francesco: “Volevamo fortemente Godin. Voto 10 all’affare”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio valida per la seconda giornata di Serie A. I rossoblù, reduci dal pareggio all’esordio contro il Sassuolo, vogliono ben figurare alla prima uscita ufficiale davanti al proprio pubblico.

Cagliari-Lazio, le parole di Di Francesco

Parte subito dal mercato il mister rossoblù con l’arrivo del centrale difensivo Diego Godin: “Innanzitutto devo dare un bel 10 all’affare: volevamo fortemente Diego, è stato quasi come un parto ma sono contento che sia arrivato”, ha commentato Di Francesco. “La prima impressione ha confermato quanto sapevo. Domani è convocato ma ancora non so se sarà titolare: è entrato subito in sintonia con i meccanismi nell’allenamento di oggi, ma già il fatto che sia con noi è una grande cosa”.

“Credo che avere un calciatore come Diego che ha giocato a grandissimi livelli e con Simeone sia per noi un gran vantaggio: lui è un difensore vero, lo è dentro, perché può difendere la sua mentalità di difendere anche ai compagni. Avendoci giocato contro, so quanto è valido: pensavo che fosse un difensore solo da ultimi 30 metri, ma mi son ricreduto perché è un difensore completo. Per questo ho accettato fortemente che venisse a Cagliari”.

Sul calendario e il dover sfidare Sassuolo, Lazio e Atalanta alle prime tre: “Per quanto riguarda le rotazioni tattiche abbiamo la fortuna di fare 5 cambi, che permette di modificare l’assetto in corsa: a destra stiamo lavorando sulla condizione di Sottil, su Zappa e Faragò in basso. Cercherò di mettere in campo la formazione più affidabile, al di là del mercato da valutare. Per me i banchi di prova sono quotidiani: il risultato positivo è fondamentale per dare valore al nostro lavoro, per quanto poi le partite possano andare in modo diverso”.

Sulla Lazio: “Chi tra i giocatori da tenere d’occhio in modo particolare? Io metto il circoletto rosso su Luis Alberto, perché è un grande assist-man”.

Chiosa finale sul modulo e sul possibile arrivo di Nainggolan: “Se cambierò modulo in caso di arrivo di Nainggolan? Intanto Radjan non è un nostro giocatore, quindi non posso dare una risposta completa alla domanda. Se dovesse arrivare, allora saprei cosa rispondere ma questo non è il momento. Joao Pedro? Posso dire solo che è il capitano della mia squadra, che domani giocherà e che è molto importante per me. Poi è chiaro che sia un calciatore ambito sul mercato: al momento non parte, sia per volere mio che del club, poi nel mercato non ci sono cose scontate”.

