Cagliari, dramma Pavoletti: “Destino crudele. Faccio fatica a trovare le parole…”

Il Cagliari è stato scosso da un infortunio assolutamente inatteso. Il bomber Leonardo Pavoletti, reduce dalla rottura del crociato subita alla prima giornata di questo campionato, ha subito lo stesso infortunio nelle scorse ore.

Nuova lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già sottoposto negli scorsi mesi a intervento chirurgico. Per il livornese nuovo lungo stop e stagione definitivamente terminata. Proprio sul più bello, quando l’attaccante rossblù era ormai prossimo al rientro in campo, il dramma. Un momento davvero complicato da affrontare che lo stesso Pavoletti non è stato in grado di spiegare.

AMARO – Poche parole, quelle condivise dal centravanti dei sardi sul proprio profilo Instagram: “Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo”. In tanti hanno voluto mandare un messaggio di sostegno: Zaniolo, Mertens e tutti i calciatori del Cagliari. Forza Pavoloso!