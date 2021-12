Cagliari, due esclusi eccellenti dalla lista dei convocati per la Juve

Sono ventuno i convocati da mister Mazzarri per Juventus-Cagliari, gara in programma martedì sera alle 20.45

I difensori uruguaiani Godin e Caceres non sono stati convocati per la trasferta di domani sul campo della Juventus e sarebbero sul mercato. Il ds dei sardi Capozucca aveva fatto capire che qualcuno non avrebbe più indossato la maglia del Cagliari. Oggi la conferma. Sarà un Cagliari più giovane e più italiano che scenderà in campo a Torino contro la squadra bianconera.