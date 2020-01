Cagliari, è arrivato Pereiro: “Pronto a giocare già sabato”

Colpo di mercato del Cagliari. I rossoblu, nelle ultime settimane in calo dopo un inizio di stagione scoppiettante, hanno ormai chiuso per l’arrivo del centrocampista Gaston Pereiro, proveniente dal PSV Eindhoven. L’uruguaiano, in queste ore, è atterrato nella città sarda, dove troverà pronto ad accoglierlo il tecnico Rolando Maran. Il giocatore, intercettato dai presenti, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni. Queste le parole raccolte da calciomercato.com.

PRONTO – “Se l’allenatore vuole, io sono già pronto per scendere in campo”.

