Cagliari, è fatta per Nainggolan. Giulini conferma: “Per lui tornare sarebbe la cosa più bella del mondo. Era con me nella sede dell’Inter”

Radja Nainggolan è pronto a tornare al Cagliari. Il centrocampista dell’Inter, fuori dai piani del club nerazzurro, ha deciso: la Sardegna è la sua prossima metà. Un ritorno che farà bene al belga, visti soprattutto i problemi fuori dal campo che riguardano la sua compagna, ma che farà bene anche alla società rossoblù e ai suoi tifosi che mai hanno dimenticato gli anni magici del campione classe ’88 poi ceduto alla Roma.

Secondo Sky Sport il club sardo ha già trovato l’intesa sulla formula con l’Inter e Nainggolan sarà nelle prossime ore in Sardegna. Per il suo trasferimento si attende solo l’ufficialità. Anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che si è recato nella sede del club nerazzurro nella giornata di ieri per definire l’affare insieme al calciatore, ha confermato che le parti sono davvero vicine: “Vediamo, per Nainggolan tornare sarebbe la cosa più bella del mondo. Se era con me nella sede dell’Inter? Sì”.

L’Inter dovrebbe cedere il belga con la formula del prestito secco.