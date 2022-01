Cagliari, ecco Baselli: “Tanta voglia. Conosco Mazzarri, lui sa cosa posso dare”

Il neo arrivato si presenta al club sardo

Daniele Baselli è diventato in queste ore un nuovo giocatore del Cagliari . Il club sardo ne ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Torino. Il centrocampista arriva alla corte di Mazzarri con il desiderio di rimettersi in gioco e aiutare i rossoblù a raggiungere la salvezza.

Sul sito del Cagliari è possibile vedere e sentire la prima video intervista ufficiale del giocatore: "Mi hanno voluto fortemente. Non ho avuto dubbi. Ho già conosciuto i compagni e il mister lo conoscevo già. Ho visto un gruppo unito, anche nelle ultime partite. Le sensazioni sono buone. C'è la giusta sintonia. Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l'ultima e il mister sa cosa vuol dire. Poi il campo ha l'ultima parola ma ci sono i buoni propositi per raggiungere il nostro risultato", ha detto Baselli .

E ancora sul mister: "Mi conosce e sa cosa posso dare sia in fase offensiva che difensiva. Posso aiutare in avanti e anche in difesa. Non vedo l'ora di iniziare e di rimettermi in gioco dato che sono alcuni anni che sono un po' così. L'importante è fare bene e remare dalla stessa parte".