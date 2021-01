Cagliari, ecco Duncan: “Importante sentirmi coinvolto, Di Francesco mi ha cercato”

Il Cagliari piazza un colpo importante per il futuro immediato. A centrocampo arriva Aldred Duncan. L’ex Sassuolo ritrova Eusebio Di Francesco, il tecnico che lo ha lanciato con i neroverdi. Il giocatore è stato presentato in conferenza stampa e ha raccontato le sue sensazioni: “Per me era importante sentirmi coinvolto in un progetto. Sono stato cercato. A parte il mister, anche altri componenti della società mi hanno fatto sentire così: presidente, direttore sportivo e giocatori. Quello mi ha dato una spinta in più. Nella mia testa volevo lavorare con un allenatore che conoscevo, che sa quali sono i miei difetti e che mi potesse aiutare in questo momento. Penso che il mister mi possa migliorare ancora come ha già fatto in passato. Secondo me posso imparare tanto anche da molti giocatori esperti presenti in squadra. I mesi passati mi hanno fatto stare un po’ male ma ho voglia di riscattarmi, tornare a divertirmi e fare ciò che più mi piace. Ho bisogno di un po’ di tempo visto che non gioco una partita da tanto ma sono comunque nel posto giusto per poter fare tutto questo”.