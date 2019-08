Cagliari, ecco Simeone: “Scelta di cuore. Importante per tornare in Nazionale…”

Il Cagliari mette a segno un altro grande colpo: ecco Giovanni Simeone dalla Fiorentina. Il centravanti argentino è sbarcato pochi minuti fa in Sardegna, a Elmas, dove ad accoglierlo c’erano centinaia di tifosi rossoblù.

Il classe ’95 si appresta ad iniziare una nuova esperienza con il club del presidente Giulini che ha giocato un ruolo importante nel portare a termine con successo l’operazione. Lo ammette lo stesso cholito ai media presenti all’aeroporto: “Cagliari? È una scelta di cuore, è stato importante vedere l’interesse della società del presidente e dei compagni per volermi qui. Ho sentito ill Pata Castro che mi ha convinto a venire qui. Firmerò il contratto dopo aver svolto le visite mediche, sono pronto per giocare. Cagliari può essere anche l’occasione per tornare in nazionale”. Queste le primissime parole di Simeone alla stampa. Nelle prossime ore le visite mediche e la firma sul contratto.