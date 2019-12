Cagliari, entusiasmo alle stelle: il ‘buongiorno’ social è virale…

Il Cagliari non ha alcuna intenzione di fermare il proprio sorprendente cammino in Serie A. Quarto posto, a parimerito con la Roma, in classifica e tre punti, quelli conquistati alla Sardegna Arena nel match di ieri contro la Sampdoria, da favola.

L’entusiasmo è tangibile. La piazza è galvanizzata e anche la stessa società rossoblù partecipa alla festa. Il ‘buongiorno’ via Twitter del Cagliari Calcio sta facendo il giro del web. Un messaggio ai tifosi e non solo, forse ancora con l’adrenalina del gol di Cerri allo scadere della sfida contro i blucerchiati che ha regalato i tre punti: “Buongiorno così: 4 gol, 4° posto in classifica, 4 successi di fila in casa e 400 vittorie in Serie A”. Queste le parole del club sardo sui social che fanno eco a quelle di mister Maran a caldo e quelle di Joao Pedro rilasciate al sito ufficiale.