Cagliari, Faragò torna in campo dopo cinque mesi: “Finalmente esco dal tunnel, sono felice”

Era da maggio che Paolo Faragò non giocava anche solamente qualche minuto di una partita con il suo Cagliari, squadra in cui milita da gennaio del 2017. Il centrocampista classe ’93 ha superato con intervento chirurgico un problema all’anca che lo ha messo k.o. nello scorso maggio, e ieri, nell’amichevole giocata dai rossoblù contro i polacchi del Pogon Sczcecin, ha riassaggiato il terreno di gioco, rilevando Ceppitelli nel secondo tempo. Faragò, quindi, ha saltato il finale della scorsa stagione, tutta la preparazione estiva e l’inizio del campionato di Serie A in corso. Tutti sappiamo quanto può dare alla compagine sarda.

“Aspettavo questo momento da tanto tempo – ha detto il centrocampista al termine del match -, l’intervento chirurgico di maggio è stato delicato, ringrazio il Professor Zini e i fisioterapisti che mi hanno seguito nella riabilitazione di Villa Stuart e di Cagliari, ora c’è da allenarsi duramente per recuperare la condizione il prima possibile. Ci vorrà tempo per ritrovare brillantezza, intanto sono la persona più radiosa del mondo per essere uscito da questo tunnel”.