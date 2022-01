Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le scelte per il lunch match

Tutto è pronto per il lunch match della 23^ giornata di Serie A tra Cagliari-Fiorentina . La sfida della Unipol Domus aprirà le danze del turno domenicale del campionato. Mister Mazzarri e mister Italiano hanno annunciato le loro scelte per la gara delle 12:30.

Scelte obbligate praticamente per entrambe le squadre che devono fare i conti con le assenze per infortunio ma soprattutto quelle per il Covid. Se i padroni di casa recuperano Bellanova tra i titolari, niente da fare per Cragno che nelle scorse ore è risultato positivo al coronavirus. Tra i pali, infatti, ecco Radunovic.