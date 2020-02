Cagliari, Gaston Pereiro: “Qui per raggiungere l’Europa”

Presentazione ufficiale per il nuovo giocatore del Cagliari Gaston Pereiro, prelevato durante la sessione invernale di mercato dal PSV Eindhoven. Queste le sue parole in conferenza stampa.

CAGLIARI – “Ho visto la partita con il Parma dalla panchina, mi sembra che la squadra giochi molto bene. Io sono qui per aiutarla a raggiungere gli obiettivi. A me piace giocare dietro le punte, come un 10”.

TRATTATIVA – “Il mio procuratore mi ha parlato dell’interesse del Cagliari e di altre squadre inglesi ed io ho scelto i rossoblu. Cossu mi ha convinto dicendomi che questa è una città molto bella e che sarei arrivato in una squadra forte. Io spero di lasciare il segno, come i miei predecessori uruguaiani”.

OBIETTIVI – “Al Psv ho sempre lottato per le prime posizioni, sono abituato a competere per risultati importanti. Il Cagliari è sesto in classifica e qualificarci per le coppe europee sarebbe il massimo: speriamo di riuscirci”.

NANDEZ E OLIVA – “Ho parlato con loro prima di venire, mi hanno detto che qua si sta molto bene”.

RECOBA – “Giocare con lui è stato bello, mi ha insegnato tanto quando ero al Nacional, ma non abbiamo parlato di Cagliari”.