Cagliari, gioia incontenibile per Faragò: in campo sei mesi dopo, trova anche il gol

Il pomeriggio di Serie A ha raccontato una bellissima storia, quella di Paolo Faragò, che dopo un lungo infortunio è tornato in campo con la maglia del Cagliari e ha pure realizzato un gol. Infatti, era esattamente da sei mesi che il centrocampista ex Novara non scendeva in campo con la maglia rossoblù nel massimo campionato italiano (20 aprile, la vittoria per 1-0 contro il Frosinone, dove nella ripresa fu espulso per doppio giallo). Da lì, un infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori per tantissimo tempo, essendosi sottoposto a maggio ad intervento chirurgico. Qualche minuto lo aveva disputato nell’amichevole della scorsa settimana contro i polacchi del Pogon Sczcecin, oggi Maran gli ha dato la possibilità di giocare titolare contro la Spal, occasione in cui ha segnato anche il gol del 2-0. Una gigantesca emozione, segno che la luce in fondo al tunnel è definitivamente qualcosa di tangibile.