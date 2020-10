Cagliari, gioia Simeone: “Felice per i 50 gol in Italia. Doppietta? Primo gol per mia madre”

Grande gioia ed entusiasmo in casa Cagliari dopo il successo in campionato contro il Torino. Prima vittoria in campionato e doppietta di Giovanni Simeone che con le due reti ha raggiunto e superato quota 50 gol in Italia. Il bomber ha parlato ai microfoni di Olé anche di questo bel traguardo.

Simeone: gol e dedica

“Una settimana da ricordare dopo la convocazione e i due successi con l’Argentina? Sono felice, è un momento bellissimo. Arrivare a 50 gol dopo essere stato in Nazionale mi dà forza per fare ancora di più e mi motiva a dare il massimo Sento che la strada è quella giusta”, ha detto Simeone che ha celebrato il traguardo anche sui social.

E sui gol: “Una dedica speciale? Il primo gol era per mia madre, avevo parlato con lei e le avevo detto che se avessi segnato il gol sarebbe stato per lei poi però ci siamo tutti abbracciati con i compagni e non c’è stato modo di fare alcun gesto ma lei sa che era per lei”. “Quanti gol voglio fare in stagione? Non voglio porre limiti o obiettivi. Mi concentro per fare il massimo. Questo è quello che mi viene chiesto dal mister e farò così”.