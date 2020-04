Cagliari, Giulini ammette: “Difficile il riscatto di Nainggolan. Sul mercato…”

La stagione è ferma e senza l’incasso dei diritti TV le squadre faticano a sostenere le spese. Per questo motivo la Lega Serie A e l’AIC sono in costante trattativa per quanto riguarda il taglio degli ingaggi dei calciatori. Con poche entrate, inoltre, è complicato anche fare mercato.

GIULINI – Lo sa bene Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che al Corriere dello Sport ha parlato della situazione di Radja Nainggolan. Il centrocampista è in prestito dall’Inter, ma sono poche le chance di rivederlo a Cagliari il prossimo anno: “Nainggolan rientra all’Inter o resta? Lui ha dimostrato quanto può essere importante per noi: sarebbe una trattativa complicatissima con l’Inter, ma se Radja volesse rimanere, ci proveremmo. Torna all’Inter? Ad oggi, vista la situazione, non posso dire che ci siano grandi probabilità che Nainggolan rimanga a Cagliari“.