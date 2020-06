Cagliari, Giulini ammette: “Difficile trattenere Nainggolan”

Si avvicina il momento dell’inizio della sessione di calciomercato. Le trattative sono già iniziate e tra i nomi più chiacchierati in queste ultime settimane c’è anche quelle di Radja Nainggolan. Quale sarà il futuro del Ninja? Il centrocampista belga si è ritrovato a Cagliari dopo una stagione di alti e bassi all’Inter. Tuttavia difficilmente resterà in Sardegna. Lo ha fatto capire il presidente dei rossoblu Tommaso Giulini a Radio Radio: “Penso che sarà molto difficile per noi trattenere ancora Nainggolan a Cagliari per un’altra stagione. Radja è un giocatore veramente fortissimo. Non è un caso se ci sono molte società importanti d’Europa che lo vorrebbero acquistare, in tanti hanno chiesto informazioni. Credo che al termine di questa stagione il giocatore possa fare rientro nella rosa dell’Inter, questo è il suo livello”.