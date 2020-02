Cagliari, Giulini: “Ci sta girando tutto male, l’ambiente deve rimanere compatto”

Continua il momento negativo del Cagliari, sconfitto per 1-0 dal Genoa. Queste le parole del presidente Giulini nel post gara: “Fino alla partita con la Lazio stavamo facendo una stagione straordinaria, da lì in poi le cose hanno iniziato a girare male, ma la squadra sta giocando. Questo è un gruppo unito e anche oggi abbiamo creato più occasioni del Genoa, non meritavamo di perdere. Nelle ultime nove giornate abbiamo fatto solamente tre punti, ma gli uomini si vedono nei momenti di difficoltà. Dobbiamo continuare con la voglia messa in campo oggi. Per uscire da questo periodo tutto l’ambiente deve rimanere compatto. Siamo un po’ sfortunati, ma in un campionato alla fine la fortuna si compensa. Dobbiamo continuare a sudare la maglia in ogni partita, pensando di domenica in domenica”.