Cagliari, Giulini: “Di campioni alla Zola ne nasce uno ogni 10 anni, ma tanti cresciuti qui hanno fatto la A e la B”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini era presente naturalmente alla giornata di presentazione del settore giovanile rossoblù. Interessanti alcuni spunti che riportiamo da TuttoMercatoWeb.com: “Il settore giovanile è il cuore di ogni società, ogni anno si cerca di introdurre qualcosa di nuovo. La filosofia è fare qualcosa in più per migliorarci, è fondamentale che la formazione dei ragazzi passi attraverso la formazione dei tecnici: dico sempre che di Zola, Cossu, Barella ne nasce uno ogni 10 anni, ma al di là di questi campioni ci sono tantissimi giocatori nostri che giocano o hanno giocato in A o in B”.

E ancora: “Il primo giocatore che ho conosciuto quando sono arrivato a Cagliari fu Davide Astori, di cui ieri mi hanno regalato la sua maglia della Fiorentina. Mi aveva rivelato in un aperitivo di voler lasciare la squadra e voler provare una nuova esperienza, da quel momento ci siamo aperti molto l’uno con l’altro, si è sentito a proprio agio e ha voluto raccontare del suo rapporto con gli altri ragazzi in squadra. Così mi ha aiutato a farmi precipitare nel mondo Cagliari”.

Sul giovane Pinna, già aggregato alla prima squadra: “Ha affrontato tutto con serenità, cosa che mi ha colpito. Anche l’esordio in A è stato molto tranquillo per lui, così ha raggiunto questi livelli”.