Cagliari, Giulini: “Stiamo rischiando grosso. Rinnovato il contratto di Di Francesco”

Il presidente del Cagliari Giulini ha parlato ai microfoni di Sky dopo: “I numeri della squadra mi fanno arrabbiare, avevamo trovato un assetto fino a quando c’è stato Rog, poi ci siamo persi. Sbagliamo passaggi facili e siamo poco sereni, tanti giocatori non sono abituati a lottare per la salvezza. Dobbiamo venir fuori da questa situazione con lucidità perchè stiamo rischiando molto. Abbiamo rinnovato il contratto a mister Di Francesco in settimana per dare fiducia a tutti, l’allenatore ha la squadra in mano ma dobbiamo dare tutti qualcosa di più. La buona sorte non ci ha aiutato, ci vuole più positività. Sul mercato abbiamo già fatto tanto, dobbiamo ripulirci il cervello da certe scorie, se non ci muoviamo il tempo rischia di scadere”.