Cagliari, Giulini: “Dopo le due sconfitte darei 7,5/8 al nostro campionato. Su Nainggolan…”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto a Radio 1 durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport per parlare del grande campionato dei sardi e non solo. Ecco le sue parole:

A BETLEMME – La società sarda e la Fiorentina hanno contribuito alla nascita di un campo da calcio a Betlemme in onore di Davide Astori dove nelle scorse ore si è anche giocata la prima partita in assoluto: “Sicuramente, soprattutto in questo periodo natalizio, regalare un sorriso ai bambini è una cosa molto positiva. Nel nome di una persona fantastica come era Davide”. “Ne approfitto per augurare un Buon Natale alla sua famiglia. Quel campetto deve essere un segno dell’importanza di Davide”.

GIGI RIVA – “Riva presidente è un regalo per tutti. Un simbolo come lui è davvero motivo di gioia e orgoglio. Per quanto riguarda me, è davvero un piacere abbia deciso di assumere questo ruolo di ‘amico del Cagliari’ sotto la mia gestione. Un vero onore e piacere”.

CLASSIFICA – “Abbiamo iniziato con due ko e concluso l’anno nello stesso modo. In mezzo ci sono stati 13 risultati utili consecutivi. Ci meritiamo ogni punto conquistato. Che voto darei alla squadra? Prima delle due sconfitte era diverso. Ora tra il 7,5 e l’8”.

STADIO – “Non è un impianto omologato per fare l’Europa. Ci siamo attrezzando per chiedere una deroga ma non è facile. In ogni caso, ci mancano 11 punti per arrivare alla famosa quota 40 per la salvezza…”.

PAVOLETTI – “Il suo rientro? Tornerà a marzo. Sardi al Cagliari? In questo momento sta facendo bene Ragatzu. Nelle partite in cui ha giocato ha inciso. Abbiamo Simone Pinna che arriva da Olbia e ha giocato nelle prime due gare. Poi c’è Deiola e anche il nostro terzo portiere. 4 sardi, un po’ come i 4 mori della bandiera. Sono importanti anche per lo spirito”.

NAINGGOLAN – “Se abbiamo definito una data per parlare del suo futuro? Sinceramente no. Stiamo vedendo la situazione. Sta facendo bene ed è contento di essere qui. Noi siamo contenti delle sue prestazioni. Radja è un leader. Non solo per le giocate ma anche per il modo in cui trascina i compagni. Marzo-Aprile sarà il periodo per iniziare a parlare. Purtroppo, credo che stiamo facendo un grosso favore all’Inter in questo momento…”.

NANDEZ – “Il caso Nandez? Un trasferimento complicato e come spesso accade c’è qualche situazione da sistemare ma sul campo lui dà sempre tutto. Noi siamo molto tranquilli e siamo sicuri che continuerà a dimostrare il suo valore e si allenerà sempre al meglio”.

SCUDETTO – “Inter o Juventus? Vedo due squadre molto solide. Poi c’è la Lazio che ha un gruppo che si conosce. L’Inter ha un gruppo nuovo ma una forza come Conte”.