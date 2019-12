Cagliari, Giulini: “Nainggolan un leader, mai un atteggiamento fuori posto”

Malgrado la sconfitta beffa nell’ultimo turno contro la Lazio, il percorso del Cagliari in campionato è stato fin qui più che positivo. Tra i protagonisti della squadra di Rolando Maran vi è Radja Nainggolan, arrivato in prestito in estate dall’Inter. E proprio del centrocampista belga, a margine della conferenza stampa che ha visto assegnare ufficialmente a Gigi Riva l’incarico di presidente onorario del club, ha parlato il patron Tommaso Giulini a Sky Sport.

NAINGGOLAN – “E’un leader di questa squadra, sia in campo che nello spogliatoio. E’ arrivato con grandissima umiltà, non ha mai avuto un atteggiamento fuori posto. Poi ognuno gestisce la vita privata come vuole, ovviamente nei limiti di un professionista, ma lui non è mai andato oltre”.