Cagliari, Giulini: “Nandez trattativa estenuante. Defrel piace a Maran. Nainggolan? Al momento fantacalcio, ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la stesura dei calendari di Serie A, il presidente del Cagliari – che giocherà la prima di campionato contro il Brescia dell’ex Cellino -, Tommaso Giulini ha fatto il punto sul mercato dei rossoblù. Dopo l’addio di Barella, ceduto all’Inter, i sardi puntano a rinfozarsi con alcuni colpi diretti a rinforzare diversi reparti.

IL PUNTO – Il numero uno del club non ha peli sulla lingua e sulle trattative infuocate ammette: “Nandez? Parliamo di una trattativa complicata che speriamo di portare a termine nelle prossime 48 ore, ad essere sinceri sta diventando estenuante, il Boca Juniors deve decidere se darcelo o meno”. E sull’attacco: “Defrel? Stiamo valutando l’acquisto di una seconda punta ed un calciatore come Defrel piace molto al nostro allenatore”. Mentre sul suggestivo ritorno di Radja Nainggolan: “Nainggolan è un calciatore dell’Inter e se dovesse andare via dai nerazzurri, in Italia non avrebbe sicuramente piazza più gradita che il Cagliari. Al momento però stiamo parlando di fantacalcio”, ha concluso Giulini.