Cagliari, Giulini: “Non fermiamoci qui. Recupero? Serve buonsenso…”

Si è conclusa la sfida tra Cagliari e Lazio. Il presidente dei sardi Tommaso Giulini commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Resta la soddisfazione per quanto fatto in campo. E’ qualcosa di straordinario. Maran ha preparato benissimo la partita contro una squadra preparata. Non dobbiamo fermarci a stasera, ma pensiamo già a Udine, sperando di fare punti. Recupero? I sanitari sono entrati cinque volte e ogni interruzione costa un minuto di recupero. E poi ci sono anche le sostituzioni che hanno comportato altri due minuti. Sembrerebbe che il cambio di Nainggolan abbia fatto scattare l’allungo del recupero. Pensiamo allenamento dopo allenamento. Non sarò soddisfatto se non faremo bene a Udine. Il collettivo è stato meraviglioso anche stasera, nonostante assenze pesanti. Almeno sette giocatori titolarissimi mancavano. Quando giochi partite bellissime come queste, si sente la mancanza di riserve. Questo forse ha pesato negli ultimi minuti quando siamo in difficoltà. Il gruppo è sano e lo dimostrano Cigarini e Ceppitelli che erano andati in scadenza, ma hanno deciso di rimanere nella scorsa estate. Rammarico? C’è stato solo un intervento durato oltre un minuto. Mi auguro che questo regolamento venga applicato sempre, perché così sembra un’assurdità. Sono state tutte interruzioni da meno da un minuto. Si può discutere il buonsenso… Mi è sembrata una partita all’inglese. Non credo che in Inghilterra avrebbero dato un simile recupero. Riva? E’ emozionante che abbia accettato la carica onoraria. I tifosi sono stati fantastici. Mi rode pensare a come tornano a casa. Non credo si meritassero quella lavagnetta con 7 minuti di recupero”.