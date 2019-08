Cagliari, Giulini: “Se l’Inter è in Champions deve ringraziare Nainggolan…”

Colpaccio di mercato del Cagliari, che si è aggiudicato in prestito dall’Inter le prestazioni di Radja Nainggolan. A margine della conferenza stampa di presentazione del belga, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente dei sardi Tommaso Giulini.

NAINGGOLAN – “Siamo molto contenti di aver regalato ai nostri tifosi Radja nell’anno del centenario. Tre settimane fa non sembrava semplice, poi lui si è messo a disposizione e, grazie anche al suo procuratore, abbiamo trovato la quadra. Alzerà il livello della squadra e sarà un punto di riferimento per lo spogliatoio. Sarà un esempio fondamentale, non solo in campo”.

OBIETTIVI – “Noi pensiamo partita dopo partita. Nainggolan determina e ti fa vincere le partite, come ha dimostrato anche la scorsa stagione: l’Inter è in Champions grazie a lui…”.

NANDEZ – “Tra società siamo vicini all’accordo, ma in una trattativa ci sono anche altri fattori. Vediamo se nei prossimi giorni riusciremo a sbloccare la situazione”.