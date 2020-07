Cagliari, Giulini si appella a… Nainggolan: “Se resta? Serve la sua volontà ma è tutto in mano all’Inter”

Tommaso Giulini “passa la palla” a Nainggolan e all’Inter. Il presidente del Cagliari, intervenuto ai microfoni di Sky, ha fatto il punto sulla situazione dei sardi in merito al futuro del Ninja e non solo.

Giulini: “Futuro Nainggolan dipende da lui. Su Zenga…”

“Ci vorrebbe la volontà del calciatore di rimanere a Cagliari innanzitutto”. Così Giulini sul futuro di Nainggolan tra Cagliari e Inter. “Poi tutto è in mano all’Inter. Il Ninja tornerà ad Appiano e se Conte lo vorrà tenere rimarrà lì altrimenti ne riparleremo a settembre, come l’anno scorso”. E sul futuro del tecnico Walter Zenga, in bilico secondo i rumors recenti: “Prenderemo una decisione nei prossimi giorni. Siamo molto contenti del suo lavoro. Non penso fosse scontato ottenere subito la salvezza dopo la lunghissima pausa. Poi ci ha regalato anche il successo contro la Juventus. Nel giro di due o tre giorni decideremo insieme a lui cosa fare. Liverani possibile candidato alla panchina del Cagliari? Nelle ultime settimane abbiamo valutato alcune possibilità ma la decisione finale arriverà presto”.

