Cagliari, Giulini sicuro: “Allenamenti entro il 18 maggio altrimenti ci dicano che la stagione è finita…”

Tommaso Giulini fa tremare la Serie A. Il presidente del Cagliari, intervistato dal Corriere dello Sport, è stato preciso riguardo alla ripresa del massimo campionato italiano di calcio. Il numero uno dei sardi ha fissato la deadline entro la quale le regolari attività dovranno avere luogo. In caso contrario, non ci saranno le tempistiche per portare al termine la stagione.

CERTEZZE – “Il calcio riprenda con regole e date certe. I tifosi meritano di tornare ad emozionarsi e divertirsi come prima del Coronavirus, anche se con gli stai chiusi. Gli allenamenti collettivi dovranno ripartire il 18 maggio, altrimenti il Governo dovrà dirci che non ha intenzione di terminare il campionato“. “Noi siamo favorevoli alla ripresa, ma a certe condizioni. Ritengo che non sia opportuno riprendere gli allenamenti, con protocolli complessi e onerosi come quelli finora ipotizzati, se non vengono chiarite determinate questioni. La certezza di riprendere il campionato con date, luoghi e modalità definite oltre a quella di fine (2 agosto, ndr)”, ha precisato Giulini.