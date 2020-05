Cagliari, Giulini svela il futuro di Massimiliano Allegri

Dopo l’esperienza positiva alla Juventus Max Allegri aveva deciso di prendersi un periodo di pausa per capire cosa fare in futuro. In questa stagione l’ex allenatore anche di Cagliari e Milan ha fatto lo spettatore, in attesa della chiamata giusta. Tra le telefonate ricevute c’è anche quella del club sardo che a fine gennaio ha pensato proprio al livornese.

Pazza idea Allegri

In occasione dei 100 anni del Cagliari, il presidente Giulini ha parlato ai microfoni di SkySport parlando appunto del tentativo fatto per Allegri: “Ho fatto una telefonata un po’ folle verso fine gennaio per offrirgli la nostra panchina, sapendo che comunque sarebbe stato impossibile. Massimiliano mi ha risposto che la sua prossima avventura sarà all’estero, anche se era affascinato dalla proposta del Cagliari nell’anno del centenario. Sapevo già prima di fare la telefonata che sarebbe stato molto difficile”.

Newcastle

Attorno al nome di Allegri ruotano parecchie squadre, soprattutto in Inghilterra. Arsenal, Manchester United e Newcastle sono le piste più probabili. I bianconeri inoltre sono stati acquisiti da un Fondo con sede negli Emirati Arabi e promettono una squadra di campioni.