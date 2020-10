Cagliari, Godin: “All’Inter ho pagato il nuovo modulo ed uno sforzo diverso. Al Cagliari voglio alzare il livello”

Diego Godin parla dal ritiro dell’Uruguay in merito alla sua avventura nel calcio italiano, iniziata la passata stagione con il trasferimento all’Inter. Nella stagione milanese Godin ha raccolto 36 presenze e due reti, adesso c’è tutta una stagione in Sardegna ad attendere il calciatore che ha così parlato:

LE PAROLE DEL DIFENSORE

“All’Inter e con Conte alla guida ho cambiato modulo e trovato un diverso tipo di sforzo fisico – ha spiegato il difensore. Mi piacciono le sfide e ho accettato Cagliari. Cosa ho trovato a Cagliari? Una diversa città, un diverso club, diverso clima e diversi compagni. È un cambio e come tutte le novità ci sono cose diverse rispetto al passato – ha detto l’ex capitano dell’Atletico Madrid. Ma più che delle differenze con l’Inter a livello personale mi piace sottolineare la voglia e l’ambizione con la quale sono arrivato in Sardegna. Ho trovato una grande società, con infrastrutture importanti. Un club che ha voglia di crescere e fare le cose bene. Ogni giorno facendo un piccolo passo in avanti per alzare ulteriormente il mio livello”.