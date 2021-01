Cagliari, Godin: “Classifica brutta ma non siamo preoccupati. Adesso dobbiamo…”

Il difensore del Cagliari Diego Godin ha parlato del difficile momento che sta attraversando il club sardo: “Fisicamente sto bene, sono deluso per aver perso una partita importante per noi. Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma alla fine non siamo riusciti a portare a casa punti. Anche un pareggio sarebbe stato importante. Oggi è mancato il gol, di solito riusciamo sempre a segnare. La Fiorentina è stata molto brava a farci gol sfruttando al meglio una ripartenza. Classifica? Non siamo preoccupati ma dobbiamo risolvere questa situazione complicata”.