Cagliari, Godin: “Con lavoro e umiltà porteremo a casa la salvezza”

Il difensore uruguaiano vede l'obiettivo quasi raggiunto

Leadership difensiva, carattere ed esperienza per guidare i rossoblù nell'ennesima battaglia. Diego Godín ha sul volto la fatica ma anche la soddisfazione per il 3-1 di Benevento che significa tanto. "Lottare per la salvezza è qualcosa di faticoso, tosto, che ti riempie di responsabilità. Non è facile combattere per mesi sotto la pressione di una retrocessione, stiamo mettendo in campo tanto lavoro e umiltà, ogni giorno ci impegniamo per portare a casa questo obiettivo vitale per noi e che ad un certo punto si era fatto molto difficile da raggiungere. Abbiamo voglia di completare la nostra opera, per la nostra gente, per questo gruppo e la Società. Oggi abbiamo ottenuto un risultato fondamentale, ma c'è ancora da fare e dobbiamo continuare con questo spirito".