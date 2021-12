Cagliari, Godin e Caceres i primi epurati: out dai convocati pre Juventus

I due calciatori non faranno più parte della squadra

Dopo la batosta interna contro l’Udinese, che ha fatto seguito a quella contro l'Inter, il Cagliari deve provare a rialzare la testa. Il penultimo posto in classifica e un ambiente tesissimo non aiutano e anche il match contro la Juventus di domani sera a Torino non aiuta. Il match, valido per la 19^ giornata di Serie A, vedrà gli uomini di Mazzarri impegnati contro la squadra di Allegri alla ricerca di uno sprazzo di orgoglio per il proseguimento di campionato. Alla sfida, però, non prenderanno parte due colossi della difesa, inzialmente scelti per dare certezzan alla squadra ed esperienza. Parliamo di Godin e Caceres.