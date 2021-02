Cagliari, Godin guarda avanti: “Non nascondiamo la rabbia. Stiamo tutti insieme”

Momento davvero complicato per il Cagliari che, se il campionato dovesse terminare oggi, sarebbe retroscesso. I sardi, inaspettatamente, stanno attraversando un momento davvero infelice. Dopo la sfida contro il Sassuolo, terminata per 1-1 con grande beffa nel finale per il gol dei neroverdi, Diego Godin, centrale rossoblù, ha voluto mandare un segnale alla squadra con un messaggio su Twitter.

Godin carica il Cagliari

Parole da vero leader quelle di Godin che attraverso un post sui social ha commentato: “Non nascondiamo la rabbia di aver perso due punti nel finale!”, ha scritto il difensore sulla beffa del pari del Sassuolo al 94esimo. “Ma in questo momento bisogna andare avanti tutti insieme, con l’atteggiamento e l’energia da squadra che abbiamo dimostrato oggi contro una grande squadra!”.

Come detto, i sardi si trovano nelle zone caldissime nel fondo della classifica. Nel prossimo impegno di campionato se la vedranno con la Lazio, nella speranza di invertire il trend negativo.