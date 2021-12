Cagliari, Godin: “Racconterò tutto appena lascerò il club tra 10 giorni”

Il difensore del Cagliari escluso dalla lista dei convocati per il match di stasera a Torino

Escluso dalla lista dei convocati per il match di campionato di stasera contro la Juventus, Diego Godin vive un momento difficile della sua lunga carriera. Il difensore del Cagliari è infatti tra gli epurati in casa rossoblu. Intervistato da Sport 890, il centrale ha dichiarato: “Non posso dire molto, ovviamente me ne vado via. Non c'è stata né mancanza di rispetto, né mancanza di professionalità mia o di Caceres. Sono temi contrattuali e dell'attualità a Cagliari, ma che non c'entrano con l'oggi, cose che si ripercuotono da parecchi anni. Da un mese ho rinnovato il contratto, abbassandomi il salario e con la possibilità di andarmene a gennaio. In dieci giorni potremo parlare di una nuova squadra. Vorrei dire tutto quello che è successo con il Cagliari, ma non posso parlare. Quando lascerò il club, cosa che farò, spiegherò tutto”.