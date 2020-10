Cagliari, il Cholito Simone snobba l’Atletico del papà: “Ho una passione per il Siviglia”

Il Cholito Giovanni Simone ha iniziato alla grande questa nuova stagione agli ordini di mister Eusebio Di Francesco, in particolare con l’importante doppietta realizzata in casa del Torino, utile per ottenere i primi 3 punti della stagione. L’attaccante argentino ha svelato una sua particolare passione per un club di Liga Spagnola, e la notizia è che non è l’Atletico di papà Diego. “Nutro un’interesse particolare per l’Atletico, ma devo dire che mi piacerebbe molto giocare nel Siviglia – ha svelato il Cholito. È una squadra che amo da sempre e non solo adesso. Forse perché mio papà ha giocato lì, ma è sempre stata una delle mie preferite. Il calcio spagnolo mi è sempre piaciuto e mio padre mi ha sempre detto che prima di tutto avrei dovuto passare almeno uno o due anni in Italia per imparare a fare davvero il calciatore”. MILAN, CHE TEGOLA PER PIOLI

