Cagliari, il dg Passetti ammette: “Defrel? Lo stiamo seguendo…”

E’ un mercato stellare, quello condotto fin qui dal Cagliari. I rossoblu hanno portato in Sardegna calciatori del calibro di Radja Nainggolan, Nahitan Nandez e Marko Rog, ma non hanno ancora intenzione di fermarsi: nel mirino ora c’è Gregoire Defrel, attaccante in uscita dalla Roma. A confermare l’interesse, ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore generale Mario Passetti.

DEFREL – “Il suo è un nome che stiamo seguendo con grandissima attenzione, così come altri. Abbiamo poi un occhio anche nella fase di uscita”.

MERCATO – “Tra tutte le trattative, quella di Nandez è stata quella con la dinamica più lunga: sono infatti passati più di sette mesi dai primi interessamenti, ma la perseveranza e la caparbietà hanno pagato”.

ROSA – “Trattenere Cragno e Pavoletti non è stato particolarmente difficile. Chi rimane a Cagliari deve essere convinto ed è stato così”.

OBIETTIVI – “Questo, dato anche che è l’anno del centenario, può essere considerato una sorta di anno zero. Dobbiamo guardare partita per partita”.