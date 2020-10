Cagliari, il dg Passetti aspetta Nainggolan: “Vediamo, c’è ancora un giorno…”

A margine della sfida contro l’Atalanta valida per la terza giornata di campionato, il dg del Cagliari Mario Passetti ha avuto modo di parlare anche di mercato la cui scadenza è fissata per la giornata di domani. In modo particolare, ai microfoni di DAZN, il direttore generale ha parlato di Radja Nainggolan.

Passetti: “Nainggolan? Manca ancora un giorno…”

“Manca pochissimo alla chiusura, cercheremo di accontentare l’allenatore nelle ultime ore”, ha detto Passetti in riferimento al mercato alle possibili operazioni in entrato o in uscita che la società potrebbe ancora fare nelle ultime 24. In modo particolare su Nainggolan, il dirigente ha commentato: “Nainggolan? Faremo il possibile, garantendo ovviamente l’equilibrio economico della società che è il principio base. Vediamo, manca un giorno alla fine. Se si fa, si fa entro domani”.