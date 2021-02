Cagliari, il dg Passetti: “C’è fiducia. Ci salveremo con Di Francesco”

Una situazione complicata quella che sta vivendo il Cagliari, in questo momento del campionato in terz’ultima posizione. Nonostante le difficoltà, il tecnico Eusebio Di Francesco è stato conferma e anche da parte della dirigenza pare esserci grande fiducia nei mezzi del mister e della squadra. Ai microfoni di Radiolina, il dg rossoblù Mario Passetti ha parlato del momento dei sardi e non solo.

Cagliari: la fiducia di Passetti

“Ci sono scelte che potevamo fare meglio o forse prima ma non ci saranno rimpianti a fine stagione“, ha detto con grande fermezza Passetti. “Il nostro rapporto con Di Francesco? Col mister c’è un rapporto importante, poi c’è un contratto e c’è la convinzione che dietro ci sia un lavoro professionale e di sacrificio verso la maglia nonostante i risultati attuali non trasmettono questo. C’è grande passione e sacrificio e sono convinto che prima o poi darà necessariamente i suoi frutti”.