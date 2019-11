Cagliari, il ds Carli esalta Maran: “Grandissimo allenatore, speriamo non ce lo portino via…”

Inizio di stagione strepitoso per il Cagliari, che in campionato occupa il terzo posto in coabitazione con la Lazio. Del momento dei rossoblu, a Radio Sportiva, ha parlato il direttore sportivo Marcello Carli.

CLASSIFICA – “Dobbiamo viverla serenamente, senza troppi discorsi. I punti che abbiamo ce li siamo tutti meritati”.

PRESSIONI – “Se fai questo lavoro devi accettare di vivere con le pressioni. Ne abbiamo avute più lo scorso anno durante il momento più difficile della stagione, ma sono stati bravi i ragazzi ed il mister a compattarsi per andare avanti. Abbiamo un grande gruppo, nel quale anche chi gioca poco si allena al meglio, mantenendo alta la qualità degli allenamenti”.

MARAN – “Dell’allenatore parlo mal volentieri, ho paura che me lo portino via. La sua qualità si è vista già lo scorso anno, quando ha tirato fuori il massimo nel momento complicato. Gli allenatori bravi risolvono i problemi e lui sa farlo”.