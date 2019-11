Cagliari, il gol di Pisacane celebrato in stile… Super Mario!

E’ un Cagliari da applausi, quello visto nel primo tempo del lunch match della dodicesima giornata di Serie A contro la Fiorentina. I sardi, protagonisti di un avvio di stagione da sogno, hanno già segnato tre reti ai viola, trovando la via del gol con Rog, Pisacane e Simeone. Il club rossoblu, attraverso il proprio profilo twitter, ha celebrato in maniera particolare la seconda rete della formazione di Maran, con un post in stile… Super Mario.

TWEET – “Cross al bacio di #Cigarini dalla bandierina, stacco di #Pisacane e palla nell’angolo. Doppio vantaggio!”, ha scritto il club, accompagnando il tutto con una divertente gif del celebre personaggio dei videogiochi recante la scritta “Mamma mia”.